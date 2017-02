Once Caldas obtuvo su primera victoria de la Liga

Foto: RCN Radio

El Once Caldas, derrotó 2 goles por 1 al Atlético Bucaramanga y terminó con la sequía no sólo del triunfo, sino también del gol, puesto que era el único equipo del fútbol profesional colombiano- Liga Aguila 1, que no anotaba en el arco contrario.

Las anotaciones del equipo albo, fueron conseguidas por Oscar Estupián al minuto 6 y Michael Ortega al minuto 44 de la primera parte. El descuento de los búcaros, fue en el epílogo del compromiso.

La primera victoria del Once Caldas, lo ubica en el puesto 15, pero a sólo 5 putos del octavo que es América de Cali.

El Atlético Bucaramanga trató de reaccionar con llegadas de costados, con Pajoy y Burbano que trataron de dejar varias veces con opciones de gol a Mejía y a Rodríguez en acciones que estuvo atento la defensa del conjunto de Manizales y su guardameta Cuadrado.

Pero al minuto 30, Yulian Anchico en una acción fue muy fuerte a la espalda de uno de sus rivales y el árbitro del partido no dudo en sacarle la cartulina roja y el conjunto de Harold Rivera se quedó con 10 hombres en el terreno de juego.

A partir de ese momento, el Once Caldas volvió a cargar sobre el arco de Otero y de ese manejo de pelota, Soto recuperó una pelota sobre el sector izquierdo, en una mala salida de los locales, se la pasó a Marcos Acosta, que se la sirvió al centro a Michael Ortega que sacó un remate de 30 metros para vencer al arquero local y poner el 0 por 2 del compromiso al minuto 45 ya cerrando la primera parte.

Ya en la segunda parte el compromiso siguió con la misma disposición en el que terminó la primera, con un Once Caldas que salió a buscar el tercer gol, pero en esta oportunidad estuvo atento el guardameta Otero que salvó a su equipo de varias ocasiones más de gol.

Ya terminando el compromiso derriban a Cano en el área del Once Caldas; el árbitro decreta penal, el encargado de ejecutar fue Pajoy quien lanza el balón al centro, mientras que Cuadrado que tiró a la izquierda y se da así el 1 por 2 del compromiso.

El Once Caldas ya los últimos minutos le dio trámite al compromiso y así sacó su primera victoria de la Liga Águila y sus primeros dos goles.