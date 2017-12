El Once Caldas presentó a su nuevo cuerpo técnico para la próxima temporada

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

Lo dirige Huberth Bodhert, quien puso como condiciones al grupo: trabajar, jugar buen fútbol y ganar

Este lunes fue presentado el nuevo cuerpo técnico del Once Caldas, que encabeza Huberth Bodhert y complementan Herney Duque, Luis Eduardo Montaño, Rafael Rivera, Juan Carlos Henao y Marcelo Colorado.

En rueda de prensa con los medios de comunicación de Manizales, el señor Bodhert invitó a unir fuerzas en torno al equipo, porque-dijo-esto no puede ser sólo de palabras.

Al preguntársele sobre las garantías que está dispuesto a ofrecer para permitir el trabajo de la prensa deportiva, respondió que él no es un técnico que ande escondido; que es una persona abierta a las entrevistas, pero respetando ciertos espacios. Se mostró de acuerdo en conceder por ejemplo una o dos ruedas de prensa a la semana, para lo cual no vería inconvenientes.

El estratega cartagenero dijo que de acuerdo con el presupuesto con que se cuenta en la institución, tratarán de traer los mejores jugadores disponibles en el mercado, no tanto que sean costosos, sino que entren en la idea de juego que se quiere.

Huberth Bodhert, precisó que en materia de refuerzos para el Once Caldas van a necesitar centrales, laterales y jugadores para cada una de las posiciones. Además, aseguró que con aquellos que tiene a su disposición quiere tomar las mejores decisiones, después de verlos trabajar.

El nuevo técnico explicó igualmente, que la exigencia no sólo del club, sino propia es clasificar, meter el equipo al grupo de los 8, como primer objetivo y para ello necesitan las garantías; que para el efecto, son unos buenos jugadores y en eso están.

Se refirió a la disciplina que debe imperar en cualquier grupo y manifestó que en Colombia en todos los equipos la gente toma y que a él no le preocupa mucho el tema del “trago”. “Yo no quiero santos, no quiero monjes en este equipo, pero tampoco quiero unos irresponsables borrachines. Quiero jugadores que tengan una vida social, que puedan vivir tranquilamente, pero que tengan la responsabilidad de la competencia”, enfatizó Bodhert.

“Y sépalo que el día que me toque con uno de ellos, me van a conocer, porque es que está en juego mi trabajo y mi familia, por encima de cualquier cosa. Nunca he tenido problemas en donde he estado y espero no tenerlos acá. Quiero traer jugadores que no tengan ese antecedente, que es por donde debemos empezar.

En cuanto a la cantidad de refuerzos, dijo que hay que traer por lo menos entre 5 y 6 jugadores referentes. “Necesito gente que tenga ganas de triunfar; gente acomodada, aquí no nos sirve”, puntualizó el técnico Bodhert.

El nuevo entrenador blanco, puso 3 condiciones para quienes quieran permanecer en el equipo y hacer parte de su proyecto futbolístico: trabajar, jugar buen fútbol y ganar. Invitó a quien no estuviera de acuerdo con esos postulados, a que levantara la mano y pidiera ser transferido a otro club.

“Mi idea siempre que llego a una institución es ser campeón, pero para eso hay que organizar el equipo y contar con el concurso de jugadores combativos, que tengan compromiso”, expresó Bodhert y añadió que lo que vivirán en la próxima temporada será una carrera de resistencia, no de velocidad y que para ello habrá que tener paciencia y estar seguro de lo que se está haciendo.

Explicó que iniciarán la pre-temporada el día jueves 4 de enero.