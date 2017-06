ONU llegó al PNT amaury Rodríguez en Pondores para iniciar la terminación de entrega de armas

bty

Luego de hacer un recorido por punto de normalización transitoria amaury Rodríguez en Pondores municipio de Fonseca en La Guajira los representantes de la ONU estuvieron reunidos con miembros de las Farc y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo, el Jeffrey Feltman acompañado del jefe de observadores y demas miembros de la organización de naciones unidas.

Llegaron hasta los contenedores donde desde las 5 de la mañana se inicio el proceso de dejación de armas.

Según registros 98 ex combatientes el día de hoy ingresaron a la vida civil en total en este PNT van 232 personas legalizadas.

Por su parte Joaquin Gómez aseguró que “las farc esta cumpliendo y espera el cumpliento del estado colombiano”, frente al proceso el alto comisionado para la Paz felicitó y aseguro que ” el tema no tanto en dejación de las armas sino en legalidad de los ex guerrilleros y vinculaciona a la vida civil”.

En su paso por la Guajira Jeffrey Fetman valoro el proceso de paz agradecio a las partes su entereza y compromiso, tambien comento frente al secuestro del miembro de las Naciones Unidas que lamenta la situación pero que se adelantan los contactos para su liberación.

En este evento de iniciación de dejacion del 40% de dejación de armas estuvo presente Pastor Alape, Rodrigo Granda en representación de las Farc.