Operadoras de los restaurantes escolares en cese de actividades

Archivo Referencial Gobernación del Quindío

En cese de actividades entrarían hoy muchas operadoras de los restaurantes escolares del Quindío, debido a que no les han pagado el sueldo desde hace dos meses.

Una de las coordinadoras manifestó que no aguantan más la situación económica por la falta de pago de las obligaciones salariales. Señaló que muchas mujeres deben arriendo, no han pagado servicios y no tienen como comprar la alimentación para sus casas.

Esta manipuladora de alimentos afirmó que mucha verdura que había quedado almacenada desde la semana se dañó y que nadie fue a recogerla por la contingencia que se presentó.

El secretario de educación del Quindío Álvaro Arias Velásquez, indicó que el retraso en los pagos de julio y agosto se debe a la falta de algunos soportes que debe entregar el operador en los informes, lo que ha generado que los dineros no se puedan desembolsar.

Frente al tema de la verdura dañada, el funcionario confirmó que se viene haciendo un seguimiento para evitar que se entreguen alimentos dañados a los estudiantes y verificar que se cumpla con el manejo de los mismos