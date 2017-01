Opiniones encontradas generó en el Concejo anuncio de firma del Conpes para el Metro

Metro / Alcaldía de Bogotá

Aunque la mayoría de los concejales consideraron como positiva la firma del Conpes con el que el Gobierno nacional dispone recursos para el Metro de Bogotá, la oposición continúa defendiendo la idea de uno subterráneao.

El concejal Hollman Morris denunció que el metro elevado de Bogotá no cuenta con las vigencias futuras por más de 4 billones de pesos y con las que se realizaría el cierre financiero para iniciar la obra en la capital.

“El metro elevado hoy, según comunicado de la Secretaría de Hacienda, no cuenta con las vigencias futuras. Al no contar con las vigencias futuras la Nación no puede entregar la contrapartida con la que se comprometió. Por eso me atrevo a afirmar que el metro elevado hoy no tiene financiación”, dijo Morris.

Pero otros concejales, como Lucía Bastidas, afirmaron que este paso es una gran noticia para la ciudad y que le demostrará a los interesados en la revocatoria que Enrique Peñalosa sí puede hacer realidad un proyecto que lleva en el papel más de 40 años.

“Una noticia muy importante, estamos iniciando este año con una muy buena noticia de que el alcalde y el presidente están comprometidos con la ciudad”, dijo Bastidas.

El gobierno Distrital espera abrir la licitación para el Metro de Bogotá a mediados de este 2017 y adjudicar su construcción al iniciar el 2018.