Opositores de los acuerdos de paz cuestionaron visita de Santos a Valle de San Juan, Tolima

El presidente Juan Manuel Santos vistió la vereda El Neme en Valle de San Juan, Tolima. (Foto: RCN Radio)

Con increpancias terminó la visita del presidente Juan Manuel Santos a la vereda El Neme en Valle de San Juan, Tolima.

El objeto del evento fue entregar 100 hectáreas, 1.500 millones en proyectos en productivos y subsidios por más de 1.000 millones de pesos a familias víctimas del conflicto armado en esta localidad.

En su intervención el jefe de Estado citó una entrevista con el psiquiatra Rodrigo Córdoba, asegurando que la sociedad colombiana está traumatizada ya que solo reconoce los hechos negativos que se registran en el país.

“Este profesor me decía; mire Presidente su tarea es muy difícil, titánica y va a ser todavía más difícil después de que se firme la paz, porque Colombia es una sociedad traumatizada, sufre un trauma, porque ninguna persona, ninguna sociedad que viva tantos años de violencia puede dejar de tener ese trauma, que es una enfermedad, que le va a costar a usted muchísimo porque la gente no va a apreciar, inclusive algo que parecería ilógico, que la gente no va a preciar que es mejor estar en paz que estar en guerra” dijo el mandatario.

Opositores de los acuerdos con las FARC rechazaron la presencia del primer mandatario en la vereda El Neme que en el 2001 fue azotada por el conflicto a cuenta de grupos guerrilleros y paramilitares.

Las declaraciones del mandatario generaron molestia en un grupo de habitantes de Valle de San Juan que se acercó el evento para manifestar su postura sobre el proceso de paz.

“Lo más que me ofendió a mí, los que no estamos de acuerdo con la paz estamos enfermos, ni un demente pensará eso, todos queremos la paz pero no así como nos la está recentado él y tratándolo a uno como que está enfermo” aseveró uno de los protestantes.

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, no ocultó su malestar ante las afirmaciones de la oposición.

“Este departamento ha sufrido la guerra de la guerrilla delos paramilitares, de todos los que han destruido esta sociedad, por eso no está bien que venga alguien a decir que le está entregando a nadie este presidente la República, se la está entregando a nosotros, porque nos la está devolviendo a nosotros, para tener la posibilidad de cambio y transformación” indicó el alcalde Jaramillo.

Finalizando el evento el presidente Juan Manuel Santos invitó a las cerca de cinco personas que lo señalaron para que se acercaran y de manera conjunta buscar soluciones sus inconformidades.