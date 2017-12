Orden de captura contra ex alcaldesa Riascos y ex secretario de hacienda de Cúcuta

La ex mandataria de Cúcuta María Eugenia Riascos, quien se desempeñó hasta ayer como secretaria de la mujer del departamento, y el ex secretario de Hacienda del municipio, Martín Ricardo Rincón, son objeto de ordenes de captura por el pago de millonarios reajustes pensionales a jubilados del municipio.

Según el fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito, son culpables por los delitos de prevaricato por acción y peculado en beneficio de terceros, pero solamente hasta el mes de enero del año entrante, se realizará la audiencia para leerlo y precisar el tiempo de la condena.

El abogado Armando Quintero, defensor de la ex alcaldesa, dijo a RCN que una vez el juez lea la sentencia y anuncie la condena, interpondrá los respectivos recursos, reclamó que en la acción de su apoderada no se tipificaron los delitos que se señalan en el sentido de fallo.

María Eugenia Riascos, cuando fue mandataria en el 2008 encontró una millonaria deuda, cerca de los 8 mil millones de pesos que obedecía a sentencias que profirieron jueces de la República, en donde reconocieron un incremento pensional en las mesadas de varios e x funcionarios del municipio, cuando llega como mandataria, existe otro acuerdo basado en decisiones judiciales y le ordena al municipio pagar esta deuda.

“Es decir, hoy la estan condenado por cumplir una orden judicial, consideramos que el fallo proferido carece totalmente del respaldo probatorio, logramos demostrar entre el trámite del proceso, que la decisión de cancelar 5 mil millones de pesos, evitó que fuera embargado el municipio, cuando ella era mandataria”, dijo Quintero a RCN.

Así mimo, dijo “esta decisión manda un mensaje nefasto a los administradores públicos, que ya ni siquiera con una orden judicial quisieran actuar, y como el tema de moda es la corrupción, pues temas como estos, origina mucha publicada, en especial cuando se fue mandataria”.

En potestad del juez en mantener en libertad a los investigados, en un fallo sin fundamento, aún no se sabe del paradero de la ex mandataria, presumo está evaluando la situación que se presenta, sí no hay condición como funcionaria pública, que estaba desempeñando y el grave estado de salud, está evaluando sus condiciones, que considera innecesarias y arbitrarias

“Yo no quiero pensar que se trate de un trasfondo político, considero que es desconocimiento normativo frente al sector público”, puntualizó el abogado de Riascos.