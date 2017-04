Ordenan evacuación de El Aguacate en Manizales

Foto: Colprensa- La Patria

El Comité municipal de Gestión del Riesgo de la capital de Caldas, ordenó la evacuación de un sector conocido como El Aguacate ubicado dentro del barrio Fátima y en la misma zona de la tragedia.

La decisión obedeció al inminiente riesgo en el que se encuentran las viviendas amenazadas por una ladera, explica el Alcalde, José Octavio Cardona.

“En el Aguacate lo que tenemos es una situación que indica que la zona esta propensa a que en cualquier momento tengamos deslizamientos que afecten el barrio o una parte importante del barrio, por eso ordenamos la evacuación a las 12 de la media noche con Esmad y con Policía. Y si para proteger la vida de los ciudadanos tenemos que hacer uso de la fuerza pública, no nos temblará la mano, no me voy arrugar, ciudadano que tengamos que sacar a la fuerza lo vamos a sacar pero la vida es primero y hay ciudadanos que no se quieren ir por no perder la ropa, lo que tienen, tengo que decirles que la vida es primero y si tenemos que llevar la policía y tenemos que llevar el Esmad y tenemos que llevar el Ejército, lo vamos hacer pero no queremos exponer más vidas” dijo el mandatario de los manizaleños.

Además de la Alerta Roja en la que se encuentra Manizales, fueron declaradas la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el propósito de hacer viable y rápida la utilización y ejecución de recursos, ante la emergencia.