Habitantes de Córdoba, Bolívar, dicen no haber sentido el temblor de 4.2 grados porque estaban dormidos

En el centro del departamento de Bolívar, las autoridades y organismos de socorro adelantan un recorrido por las poblaciones donde se presentó un sismo de 4.2 grados de magnitud a las 12:17 de la madrugada.

Según el sistema geológico colombiano, este temblor tuvo una profundidad de 62 kilómetros y tuvo como epicentro la zona rural de Córdoba Bolívar, a 15 kilómetros de la cabecera municipal.

La alcaldesa de esa población, Karina Becerra, aseguró que se enteró del sismo durante mañana por los medios de comunicación y redes sociales en las que se difundió la noticia.

“Nos hemos enterado por los medios de comunicación pero realmente ningún habitante de Córdoba sintió tal sismo. Sin embargo se han recibido muchas llamadas de las personas que viven por fuera del municipio quienes han entrado en pánico pensando que algo grave sucedió. Afortunadamente todo está bien, no hubo daños materiales”, dijo la mandataria.

De acuerdo al comité de gestión del riesgo de ese municipio no se reportan emergencias sin embargo se adelanta un monitoreo a la zona de Tacamocho, una población donde la erosión del rio Magdalena ya ha ocasionado el desplome de 120 casas.

Steven Coronel, líder de ese municipio señaló que en ese municipio nadie sintió el movimiento telúrico debido a que en esa población los habitantes duermen desde muy temprano.

“Se presentó un temblor a media noche pero gran parte de los habitantes aseguran no haber sentido nada porque a esa hora ya todos descansaban en sus viviendas. Los comentarios esta mañana es que la gente no sitió nada y no se ha reportado daño material”, dijo.

Hasta el momento, las autoridades de salud no reportan heridos. Sin embargo se mantiene activado el sistema de alerta temprana.