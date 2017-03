Organizaciones sociales de Cartagena entregarán ayudas a miembros de las Farc concentrados en zona veredal de Pondores, Guajira

Foto de RCN Radio.

El camellon de Los Martires, ubicado en el centro histórico de Cartagena, fue el escenario en donde se realizó el concierto social ‘Venga esa mano por la Paz’, organizado por diferentes organizaciones sociales que conforman la Red Si Paz Bolívar.

Paola Pianeta, vocera del colectivo social, manifestó en diálogo con RCN Radio que la actividad en donde se convocó a la ciudadanía cartagenera, tuvo por finalidad recolectar ayudas humanitarias que serán entregadas a los 300 guerrilleros de las Farc que se concentran en la Zona Veredal en Pondores, en el departamento de La Guajira.

“Hemos recogido gran cantidad de alimentos no perecederos, tenemos una caja llenísima de ropa, medicina. La verdad es que nos ha ido muy bien. Mucha gente que no pudo venir nos dijo que fuéramos a sus casas y estamos preparando para este viernes y sábado hacer una pequeña recogida de este tipo de donaciones que la gente no ha podido trasladar aquí”, expresó.

El concierto estuvo amenizado por diferentes grupos musicales, donde la champeta y el rock pesado fueron los principales géneros que amenizaron la concentración ciudadana. Entre los grupos participantes se encontraba la banda ‘Sin ser derrotados’ donde su vocalista Miguel Morón, manifestó que la vinculación de la agrupación a la actividad parte del compromiso que considera deben tener los artistas en el proceso de construcción de paz en el país.

“No es sólo por participar, esto es una responsabilidad política y ética que tienen los artistas y los ciudadanos, pensando en las personas que están necesitando ayudas en este momento en Pondores y en los diferentes campamentos que hay en el país. Este tipo de espacios consolida la cantidad de propuestas, intensiones que tienen ciertos sectores de la ciudadanía que están preocupados por que la paz avance”, apuntó.

Gustavo Balanta, líder afrodescendiente de Cartagena, sostuvo que a partir de esta actividad se busca minimizar las necesidades que en estos momentos se registran en los campamentos, en donde mujeres, madres lactantes y gestantes, así como niños, son la población que más afectación presentan por cuenta de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones que debieron estar adecuadas para la concentración de los miembros de la guerrilla de las Farc.

“Las condiciones no son las mejores, sin embargo, nosotros estamos desde aquí dando nuestra voz de respaldo y apoyo para que no desistan, para que a pesar de todo eso, el proceso avance y se pueda realmente hablar de una paz estable y duradera con la dejación de armas”, dijo.

Estas ayudas se esperan sean entregadas este fin de semana, como parte de una caravana humanitaria integrada por organizaciones sociales del Caribe colombiano, que saldrá el sábado 18 de marzo. Se estima que los miembros de esta cruzada retornen a sus lugares de origen el lunes festivo 20 de marzo.