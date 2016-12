Organizaciones sociales señalan que son 30 los asesinatos de líderes en el Cauca durante 2016

Foto tomada de internet

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente, ha indicado que según las cifras de diferentes organizaciones son 30 los asesinatos de líderes sociales registrado hasta la fecha en el departamento del Cauca y no 15 como lo afirma la gobernación. Deiby Hurtado coordinador de la Red, señalo que “el gobierno no quiere reconocer que los homicidios están relacionados con el trabajo que realizan los líderes sociales en su regiones y añadió que las medidas adoptadas por las autoridades para protegerlos no han funcionado”.

El último asesinato de un líder social del que tiene registro este tipo de organizaciones, ocurrió el fin de semana en el municipio de Argelia, donde fue asesinado el líder campesino Anuar José Álvarez, quien fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los cuales le dispararon en 3 oportunidades y segaron su vida.