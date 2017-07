Organizadores del partido Venezuela Vs Colombia en San Cristóbal, proponen apertura de frontera por 48 horas

Foto RCN Radio

El partido entre la selección Venezolana y Colombia por la fecha 15 de la eliminatoria al mundial de Rusia 2018, se disputará a las cuatro de la tarde (hora Colombiana) el próximo 31 de agosto en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira.

El representante del comité organizador del partido Venezuela-Colombia, Jorge Silva, sostuvo que avanzan una serie de reuniones entre autoridades colombianas y venezolanas, para garantizar la seguridad de las personas que deseen asistir al evento deportivo.

El funcionario, afirmó que el comité organizador del partido, plantea una propuesta para recibir a miles de colombianos que ingresen a la capital del Estado Táchira.

“Hemos pensado que la apertura de los puentes internacionales entre ambos países 24 horas antes y después del encuentro deportivo, es una excelente iniciativa para que unan estos pueblos hermanos; allí las autoridades migratorias venezolanas y colombianas estarán realizando controles permanentes, para evitar contratiempos” afirmó Jorge Silva.

Sin embargo, una de las preocupaciones de las autoridades venezolanas, es la poca capacidad hotelera y del sector de restaurantes para recibir a los visitantes que arribarán a la ciudad de San Cristóbal.

“Ya hay reuniones para revisar tema de servicios, como transporte, hoteles y restaurantes, se debe hacer un presupuesto lógico debido al diferencial cambiario entre el peso y el bolívar, pues sabemos que a pesar de los problemas en la frontera, llegarán muchos colombianos”

Sin embargo, las autoridades en Norte de Santander, afirman que no existen las garantías suficientes para que los colombianos crucen la frontera y asistan al partido:

“Uno del gobierno de Venezuela no sabe qué esperar, un día dicen una cosa, después otra y no es seguro estar como colombianos allá; ni yo me atrevo a cruzar la frontera porque dicen que tengo xenofobia contra ellos” expresó el Alcalde de Villa del Rosario Pepe Ruíz.

El mandatario local de Cúcuta César Rojas sostuvo “Yo voy a Barranquilla porque estoy en mí país y tengo las garantías suficientes para disfrutar de un evento de este tipo, en Venezuela no las tengo y por eso no iría”

Entre tanto, respecto a la boletería, señaló Silva “El 85% de las mismas serán vendidas en territorio venezolano a partir del 17 de agosto y el 25 restante lo harán en Colombia a través de ticket shop quienes tendrán la libertad de definir el precio de las entradas”