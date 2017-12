Organizadores de feria taurina en Cartagena no han solicitado permiso al Distrito

Foto RCN Radio

Luego que empresarios de la feria taurina, anunciaran acciones jurídicas en contra de la alcaldía de Cartagena por impedir la realización de este evento en la ciudad, el secretario del Interior, Fernando Niño, aseguró que los organizadores quienes ya están anunciando pérdidas por más 500 millones de pesos no han solicitado autorización para la realización de la corrida de toros. Anuncian acciones jurídicas contra la Alcaldía de Cartagena por prohibición de corridas de toros

“Lo importante es que solicitud formal con los anexos y toda la documentación requerida no ha llegado a la alcaldía de Cartagena para solicitar la corrida de toros”, indicó el funcionario.

Los empresarios quienes aseguran haber invertido millonarios recursos en la compra de toros, contratación de toreros, reservas en hoteles y tiquetes aéreos, no han presentado los documentos correspondientes para la realización de este tipo de eventos:

“En la secretaría del Interior no nos ha llegado documentos con todos los anexos que se requieren solicitando una corrida de toro, por esta razón no podemos dar una autorización sin documentación. Hasta la fecha no han radicado ni un solo documento que sean los requisitos necesarios o jurídicos que ellos deban aportar a la alcaldía para realizar la actividad, por tal razón no se les ha entregado esta autorización”, afirmó Fernando Niño.

Se debe recordar que el alcalde Sergio Londoño, indicó que durante su gobierno no permitirá que se realicen corridas de toros en la ciudad. Señaló que esta posición responde no sólo a principios personales sino también al llamado de los animalistas, quienes le solicitaron el cumplimiento de la Ley 1774 del 2016, la cual castiga el maltrato animal. “Mientras sea alcalde encargado no habrá corridas de toros en Cartagena”, Sergio Londoño