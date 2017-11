Otra mujer se debate entre la vida y la muerte por procedimiento estético.

Foto referencial de Ingimage

Un nuevo caso que pone en riesgo la vida de una persona por un procedimiento estético se presentó en el Valle del Cauca, este miércoles.

El hecho se dio con una mujer de 58 años de edad en el municipio de Palmira, cuando en una casa y por 700 mil pesos se practicó una liposucción, que la tiene en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Cali.

Este es el segundo caso que se presenta en el departamento en menos de quince días, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien señaló que lo anterior demuestra que las personas no han entendido la gravedad de poner su cuerpo en manos de personas no profesionales.

“Se trata del segundo caso en menos de quince días, lo que significa que las personas no han entendido la gravedad de poner su cuerpo en manos de personas no profesionales. El primer caso es el de una niña de 21 años que se hace inyectar silicona por una persona que no sabemos quién es y que muere en el Hospital Universitario del Valle 36 horas después haberse inyectado, al parecer, silicona líquida, estamos esperando el resultado de la necropsia”, agregó.

Las autoridades de salud en conjunto con la Policía, Fiscalía y Medicina Legal adelantan la investigación de los últimos dos casos registrados. Entre tanto este año la Secretaría de Salud ha hecho visitas a 40 servicios quirúrgicos de los cuales fueron cerrados 38 por irregularidades que generaban riesgos para los pacientes.