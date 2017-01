Padres y estudiantes de la Institución Educativa Las Gaviotas bloquearon la Avenida Pedro de Heredia

Foto de RCN Radio.

Varios menores que debían iniciar su calendario educativo la mañana de este lunes, se quedaron en las afueras de la institución educativa, debido a que un grupo de docentes y padres de familia se resistieran a que sus hijos ingresaran al plantel educativo.

De acuerdo a lo expresado por Fulvio Urzola docente educativo, son varias las situaciones que aquejan a la institución educativa y que la califican como no acta para seguir funcionando.

“Nosotros no tenemos sede, esto es del colegio fé y alegría y en cualquier momento lo venden y nos quedamos en la calle. El estado físico en el que se encuentra esta institución no es el adecuado. Tenemos una pared entre el colegio y un campo de softball que está prácticamente en el suelo, no podemos esperar que haya un herido para tomar verdaderas medidas”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Padres de Familia del plantel, Rafael Castro manifestó que es lamentable que una institución educativa que se ha caracterizado por entregar los mejores estudiantes a nivel local tenga que presentar tan males condiciones de aprendizaje.

“Estos niños están recibiendo una educación bastante precaria, ni siquiera cuentan con un espacio necesario para recibir educación están hacinados los niños. Sin embargo, ellos se han esmerado por una buena educación y sobresalir, la institución es la única que ha recibido 10 becas pilos, ha dado aporte culturales, deportivos y los sigue dando, que tal si se le prestara una mejor educación“.

Los padres de familia y docentes piden al Alcalde Mayor de Cartagena Manuel Vicente Duque y al Secretario de Educación Distrital Germán Sierra, para que cumplan con lo pactado en la reunión de adecuación del instituto el pasado 29 de noviembre del 2016.