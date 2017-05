El PAE en Sucre ya tiene operador

Foto RCN Radio

El Consorcio Alimentar Sucre 2017 se quedó con el contrato para el manejo del Programa de Alimentación Escolar en Sucre

Luego de casi cinco meses de retraso, el Gobierno Departamental adjudicó este martes 30 de mayo el contrato a Alimentar Sucre 2017, que está integrado por la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino y la Fundación Villa Soñada.

La adjudicación del contrato, por un valor de18 mil 83 millones de pesos, fue hecha en audiencia pública con presencia de veedores ciudadanos, delegados del Ministerio Público y el comisión evaluadora.

Lo anterior, teniendo en cuenta la valoración y sugerencias del comité evaluador, que determinó que el consorcio cumple con todos los requisitos de ley para ser contratado.

El gobernador Édgar Martínez Romero dio por terminada la audiencia, y se entró a protocolizar la escogencia del consorcio ganador.

Al momento de la firma de la protocolización, enfatizó en que no permitirá que un solo centavo del programa se pierda, y reafirmó que no dudará un solo instante en cancelarlo, si se llegara a comprobar que con sus recursos no se cumple con el objeto contractual.

El mandatario pidió el acompañamiento de las Veedurías, de la comunidad y de los entes de control de la ciudadanía para estar vigilante en la prestación del servicio, e indicó “que no habrá ni un solo peso para los políticos y para quienes creen que pueden seguir saqueando a Sucre”, dijo.

El Consorcio Alimentar Sucre 2017, tiene como representante legal a Iván Castilla Rodríguez, quien una vez conocida su selección expresó su compromiso para el trabajo y destacó que están preparados para iniciar la operación del programa de inmediato.

El contrato tiene como fin entregar el suplemento alimentario en desayunos y almuerzos a 98 mil niños de las más de 500 instituciones educativas oficiales del departamento de Sucre, durante 104 días, que restan del calendario escolar.