“El país no permite ausentismos, ni filibusterismo”: Procurador Carrillo

El jefe del organismo de control pidió votar afirmativamente o negativamente las iniciativas pero que no promuevan ausentismos.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la inasistencia de 43 senadores en el debate del proyecto que creaba las 16 circunscripciones especiales de paz, que pretendía garantizar la participación política de las víctimas del conflicto armado. Insistió que los congresistas tienen la responsabilidad de votar si o no, sobre todo en esta etapa de la legislatura.

“Estamos recogiendo las actas de las sesiones del congreso. En este momento histórico que vive el país, la responsabilidad de los parlamentarios es ir a las sesiones y votar, que voten sí o que voten no, pero que voten. Por eso sigo insistiendo en la responsabilidad que por lo menos en estas dos semanas de legislatura para que el Congreso de la República asuma esa responsabilidad histórica con el proceso de paz”, sostuvo Carrillo.

El jefe del organismo de control cuestionó que los congresistas no asuman esa responsabilidad con el país: “Es lamentable. Algunos dejaron constancia y otros salieron de la sesión, pero lo que es lamentable es que no asuman la responsabilidad de cara a la ciudadanía de decir mi voto va afirmativo o va negativo pero que de frente lo digan”.

Carrillo Flórez agregó que buscará evitar este tipo de estrategias de obstrucción legislativa y es posible que haya espacio para sanciones: “Vamos a ver, no me quiero anticipar, ustedes saben que no puedo prejuzgar pero en este momento del país no permite ausentismo, ni filibusterismo, ni maniobras destinadas para dilatar las discusiones para que se hundan los proyectos”.