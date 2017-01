Palabras de Vargas LLeras, fue un llamado de atención para alcaldes del departamento; Alcalde de Cúcuta

Luego del comunicado de emitió la cancillería de Venezuela rechazando las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras realizadas en el municipio de Tibú el pasado miércoles donde afirmó que las viviendas gratis que entrega el gobierno nacional es para familias desplazadas y no para lo “venecos”.

En la ciudad de Cúcuta quien se refirió al tema fue el alcalde César Rojas, quien sostuvo que las palabras del Vice-mandatario, es una alerta para los alcaldes y personeros de otros municipios donde los residentes del vecino país, buscan ser beneficiados con estos programas del gobierno nacional

“En un municipio, le pidió al párroco que fuera sus ojo, que no permitiera que las personas que no tengan nacionalidad colombiana no accedan a este beneficio; el vicepresidente no lo hizo con mala intensión, sólo quiere que las personas que realmente lo necesiten sean los beneficiados” expresó Rojas Ayala.

Además el mandatario local, fue enfático en señalar que en Cúcuta, estas viviendas son única y exclusivamente para la población desplazada y en ningún momento los venezolanos que llegan a la región permanentemente.

“En lo que tiene que ver en la ciudad, no se presenta; Acá se hace un ahorro programado, el gobierno entrega un subsidio y ellos quedan pagando un arriendo cercano a los 180 mil pesos, así funciona en Cúcuta”

Entre tanto Juan Carlos Uribe secretario de vivienda de Norte de Santander, afirmó que se hará constante vigilancia para garantizar que estas viviendas sean entregadas a colombianos y no sean entregados ni arrendados a los a venezolanos, por no cumplir con los requisitos para estar en el país.