Mi papá amaba y respiraba el Derecho Penal: Hija de Conjuez fallecido

La abogadaClariza Ortiz Márquez, quien es la hija del Conjuez fallecido, Ariel Ortiz Correa, manifestó en RCN Radio, que la muerte intempestiva de su señor padre, es muy triste pero que está feliz con el acompañamiento que ha recibido de quienes conocieron al reconocido abogado penalista y universitario, Ortiz Correa.“Mi papá era el más amoroso, era mi amigo, y confidente. Yo tuve la oportunidad de compartir todo lo relacionado con el Derecho Penal, y debo decir que él fue mi profesor durante todo este tiempo que llevo ejerciendo la profesión. Él fue abogado maravilloso, que no sólo dejó en los estrados tanta enseñanza, sino que también defendía con mucho profesionalismo a sus clientes, con responsabilidad, ética y amor”, dijo su con voz entre cortada.

Y agregó “mi papá hasta el último minuto, siempre estudió y se mantuvo actualizado de lo que tenía que ver en materia judicial, de hecho él estaba en la ciudad de Bogotá, con la firma de Mauricio Pava, trabajando y obteniendo información del día día de los procesos. Defenitivamente, mi papá respiraba el Derecho Penal por los poros, siempre tuvimos una relación muy estrecha, yo me enamoré del Derecho Penal, por lo que no quise estudiar otra cosa, que no fuera el Derecho”, Expresó Clariza Ortiz Márquez, hija del Conjuez fallecido, Ariel Ortiz.

Por último, manifestó que la causa de la muerte de su señor padre, fue una hemorragia estomacal, lo que desencadenó en un infarto.

Sus exequias se adelantarán en la tarde del martes, a las 4 de la tarde, en la Catedral Básilica de Manizales.