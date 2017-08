A pareja de turistas holandeses les cobraron 150 dólares para dejarlos subir un puente en Cartagena

Foto: Cortesía Datt.

En un puesto de control del departamento de tránsito de Cartagena, le cobraron 150 dólares a una pareja de turistas holandeses para dejarlos subir el puente que conecta a Cartagena con el sector de Playa Blanca.

El cobro ilegal lo hizo un agente de tránsito quien según la denuncia de los extranjeros, amenazó con inmovilizar el vehículo rentado sino pagaban esa suma de dinero.

De acuerdo al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, tras conocer el hecho llamó a los turistas para pedirles disculpas por esta estafa pero estas personas resultaron tan afectadas que aceleraron su viaje para irse de Cartagena.

“Me enteré de la situación, llamé al hotel y hablé con los turistas holandeses, hablan poco español y poco inglés, lo que les pasó es que iban subiendo el puente y había un puesto de control para evitar el ingreso masivo de vehículos y lo que me dicen es que subiendo el puente los pararon. Ellos no entienden bien lo que les decían, hasta que parece el agente les dice 150, 150 y ellos lo que tenían en el bolsillo era 150 dólares y se los entregaron”, dijo Londoño.

Según el alcalde, por esta situación los turistas se sienten afectados y desconfían de las autoridades en Cartagena, “pero imagínate el susto, quieren devolver el carro, quieren acelerar se viaje para Santa Marta, quieren irse de Cartagena… es una crisis y lo más triste es que se está repitiendo en todos lo barrios”.

RCN Radio pudo establecer que se conocen además otros casos de estafa por parte de agentes de tránsito, que estarían haciendo cobros ilegales a turistas y nativos con la amenaza de inmovilizarse el vehículo.

“A mi me llama la propietaria del hotel a contarme y es una noticia que no solo nos escandaliza porque dejan la imagen de Cartagena por el piso sino porque no es posible que a una persona sea francesa, holandesa o de aquí la sigan extorsionando las autoridades. He pedido al director del DATT una investigación disciplinaria porque estamos muy preocupados. No vamos a permitir que ningún funcionario del distrito siga extorsionando en Cartagena“, señaló.

En Cartagena no se tiene registro de los abusos a turistas sin embargo se debe recordar que en los últimos días una parejas de turistas portugueses fueron atracados también en la zona Playa Blanca.