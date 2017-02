Parque Bavaria otro Elefante Blanco en Cúcuta

Después de 8 años de escándalo por el detrimento de $ 1.187 millones de pesos que destinaron a la Corporación Parque Bavaria por parte del municipio, quienes desde el principio habían sido señalados por presunto caso de corrupción, fueron exonerados por la contraloría municipal.

El contralor del Departamento Silvano Serrano dijo a RCN que la contraloría municipal adelantó el proceso de responsabilidad fiscal sobre el hueco Bavaria y el 28 de diciembre resolvió fallar sin responsabilidad fiscal a los implicados de este caso, le compete a la contraloría de Cúcuta porque son recursos del municipio.

“El contralor municipal Pedro Acosta se declaró impedido, por tal razón quedó encargado Antonio Milet funcionario de la contraloría de Cúcuta, posteriormente la procuraduría regional designó como contralor Adoc a un funcionario de la contraloría departamental y ratificó la decisión del contralor municipal, quedando libres de toda culpabilidad”, dijo el contralor del departamento Silvano Serrano.

Cercanos al contralor municipal indicaron que se había declarado impedido porque uno de sus abogados, era el mismo representante de Carlos Hernández Mogollón

Quienes se benefician con esta decisión de la contraloria municipal son el ex congresista Carlos Hernández Mogollón quien fuera el gerente de la Corporación Parques Cúcuta, el ex candidato a la alcaldía de Cúcuta Jorge Acevedo, el ex secretario de hacienda Martín Ricardo Martínez, el ex presidente de la cámara de comercio de Cúcuta Israel Bahar Levi, el ex director del área metropolitana de Cúcuta Ricardo Ramírez y la ex revisora fiscal Hilda Patricia Palacios.

El proyecto Parque Bavaria nació en el 2006 como una de las más ambiciosas obras de urbanismos para el centro de Cúcuta, tres años después es decir en el 2009, pasó de los planos y las maquetas a los organismos judiciales, por diversas irregularidades en el proyecto, que no se llevó a la realidad.

Posteriormente se conoce una nueva decisión de la contraloría que origina muchos interrogantes en la sociedad, qué pasó con los $1.187 millones de pesos? , en dónde se invirtieron?, quién los gastó y quién va a responder, muchos lo califican como otra corrupción y otro elefante blanco en Cúcuta.

El contralor del departamento manifiesta que se puede conocer sí es legal o no la decisión de la contraloría municipal “como lo señala el proceso administrativo, son objeto de control administrativo, para revisar la decisión de la contraloría, sería acudir al contencioso administrativo y se defina la legalidad del mismo”, dijo a RCN Radio Silvano Serrano contralor del departamento.