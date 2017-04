Parque Tayrona compartió recomendaciones para los visitantes durante Semana Santa

La Dirección del Parque Tayrona ha entregado recomendaciones para los turistas que ingresen al Área Protegida durante la Semana Santa con el fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y una feliz permanencia en el Área Protegida.

1. Vacuna contra la Fiebre Amarilla.

Conforme lo dispuesto por el Ministerio de Salud mediante circular No. 000018 de 2017, se recomienda estar debidamente vacunado contra la Fiebre Amarilla con mínimo diez (10) días de anticipación de su ingreso al Área Protegida, para garantizar su seguridad sanitaria y la de las especies que habitan en el lugar.

2. Venta de manillas de ingreso y su control.

El cobro de los derechos de ingreso al Área Protegida es realizado por la Unión Temporal Concesión Tayrona. Con el fin de brindarles a los visitantes mayor oportunidad y comodidad, los turistas podrán adquirir sus manillas a través de los siguientes medios:

En línea, en la página www.parquetayrona.com.co. En Santa Marta en la sede ubicada en la calle 24 # 3 – 65 Local 4. Teléfonos (5) 421 79 30 – (5) 423 57 45 – (5) 431 88 07. Celular 316 474 24 80.

Las taquillas autorizadas para el ingreso de visitantes al Parque Nacional Natural Tayrona son las ubicadas en los siguientes sectores:

Palangana, ubicada en el kilómetro 5 vía a Riohacha, por esta se accede a los sectores de Gairaca, Neguanje y del Muerto. El Zaino (Cañaveral), ubicada en el kilómetro 34 vía a Riohacha, por allí se accede a Cañaveral, Arrecifes, La Piscina y Cabo San Juan del Guía. Calabazo, ubicada en el kilómetro 20 vía a Riohacha, por allí se accede a Cabo San Juan del Guía, para los turistas que lleguen a este sector por vía marina.

El control de ingreso de los visitantes y las auditorías a las facturas expedidas por concepto de ingreso al Parque solo lo podrá realizar el personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La Policía Nacional, en sus diferentes especialidades, se encargará de las respectivas aduanas a los visitantes y vehículos que se dispongan a ingresar al Área Protegida.

Capacidad de carga

En cada una de las taquillas de ingreso, el personal del Parque, en articulación con la Unión Temporal Concesión Tayrona, llevará un registro del número de personas que ingresan a cada sector, cuando se alcance la capacidad de carga, de acuerdo a la Resolución 0234 de 2004, las taquillas serán cerradas por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta disposición es de aplicación también para el sector de Bahía Concha.

Descuentos y exenciones aplicables para el ingreso

-Estudiantes menores de 26 años, presentando el carnet estudiantil vigente a la fecha de ingreso o el certificado de matrícula de la institución educativa y el documento de identidad.

-Niños entre 5 y 12 años, presentando el documento de identidad.

-Niños menores de 5 años, adultos nacionales o extranjeros residentes, mayores de 65 años, previa presentación del documento de identificación, están exentos del pago por concepto de derechos de ingreso.

3. Senderos autorizados y recorridos.

Los visitantes solo podrán transitar por los siguientes senderos:

Sendero peatonal Cañaveral – Arrecifes (Kogui).

Sendero peatonal Nueve Piedras.

Sendero Arrecifes – Piscina – Cabo San Juan del Guía – Boca del Saco.

Sendero Calabazo – Boca del Saco – Arrecifes.

4. Horarios de ingreso.

Palangana: Desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; El Zaino: Desde las 7:00 a.m. hasta las 5.00 p.m.; Calabazo: Desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; Bahía Concha: Desde las 7.00 a.m. hasta las 3:00 p.m.; y vía marina: El ingreso al área será hasta la 1 p.m.

5. Control de acceso de visitantes.

Todos los visitantes están obligados a portar la manilla y la factura generada por la Unión Temporal Concesión Tayrona, entregada en las correspondientes taquillas; el control se realizará por parte de Parques Nacionales y la U.T. Concesión Tayrona con el apoyo de las autoridades que participan en la seguridad del Parque. Quienes desacaten esta medida serán expulsados del Área Protegida.

6. Manejo de residuos sólidos

Con el fin de minimizar la generación de residuos sólidos en el Tayrona y disminuir los impactos ambientales que se puedan generar por su manejo inadecuado, Parques Nacionales Naturales de Colombia exhorta e invita a todos los visitantes a evacuar del Área Protegida los residuos sólidos que generen.

7. Prohibiciones o restricciones.

En el Área Protegida está prohibido el ingreso, porte, venta y distribuciónsustancias psicoactivas, así mismo embriagarse, al igual que el ingreso y porte de armas, de mascotas (Perros, gatos, entre otros), al igual que elementos de icopor, bolsas y utensilios plásticos. El visitante que sea encontrado realizando cualquiera de estas actividades o bajo los efectos de las mismas, será expulsado del Parque y se le impondrán las respectivas sanciones legales.

Se prohíbe el parqueo de vehículos en las zonas de camping y en las vías al interior del Área Protegida. Una vez copada la capacidad de los parqueaderos, no se permitirá el ingreso de vehículos, sólo de visitantes. Se prohíbe cualquier perturbación a la flora y fauna presente en el Área Protegida; en especial a la especie Cocodrilos Acatas (Caimán Aguja), catalogada en peligro crítico de extinción, Es importante tener en cuenta que esta especie hace presencia en los sectores de Cañaveral y Arrecifes, y puede convertirse en un potencial peligro para el visitante, si es molestado, perturbado o si se invade su hábitat.