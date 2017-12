Partido de la U en Caldas inscribió sus candidatos al Congreso de la República

Foto/ RCN Radio Manizales

El partido social de Unidad Nacional o partido de la “U”, dio el aval para la integración de la lista única de aspirantes a la cámara de representantes por la circunscripción del departamento de Caldas a:

Óscar Tulio Lizcano Gonzales, María Elvira Castellanos Gómez, Fredy Jair Rodríguez Cruz, Nohora Isabel Calderón Fajardo e Islen Antonio Pineda Zuluaga, ellos serán los candidatos hasta el momento para las próximas elecciones del 11 de Marzo de 2018, que permitirá la integración de la corporación para el periodo constitucional 2018-2022.

Por la linea de Hernán Penagos se presentó él como candidato al Senado, y como aspirante a la Cámara de Representante Islen Antonio Pineda, mientras que el partido por la línea de Mauricio Lizcano apoyará a Juan Felipe Lemos al senado, candidato que va por el departamento de Antioquia.

Respecto al regreso a la vida política de Óscar Tulio Lizacano este ha manifestado: “Muy complacido por el respaldo que he venido teniendo con el partido después de que inicié la campaña, he recorrido todos los municipios de Caldas, y algunos barrios de Manizales. Muy asustado por el trabajo de Adriana Moreno, el compromiso y el trabajo que tengo; también muy asustado porque se me viene a la mente los recuerdos de mi secuestro, de todas maneras mi compromiso es con Caldas”.

Entre tanto ha dicho el registrador departamental Tirso Cabello que este 11 de diciembre se cierran las inscripciones, y que hasta el 18 de diciembre hay plazo para modificar listas por renuncia, no aceptación o muerte.