A partir del 1 de Agosto entrará en vigencia documento final de Tarjeta de Movilidad Fronteriza

El director Nacional de Migración Colombia, Christian Krüger, afirmó que a partir del 1 de agosto del presente año, entrará en vigencia el documento final de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, la cual tendrá vigencia hasta por dos años.

“Los venezolanos que se inscribieron en la página de Migración desde el 19 de febrero, serán los primeros a los cuales llegará la notificación para que inicien el proceso de documentación, el cual tendrá un valor de 15 mil pesos, que serán pagados en puntos Baloto, donde el número para el pago es el mismo del documento sin incluir las letras” indicó Krüger

Además expresó “Una vez llegue a sus correos la notificación, se solicitará una cita en la página de www.migracioncolombia.gov.co la cual tendrán 3 semanas para hacerse efectiva y poder gestionar el documento; cuando esto se haga, tendrán que dirigirse a los Centros Facilitadores de Migración con el pago y presentar la información de su documento de identificación”

El director Nacional de Migración Colombia afirmó que quien no haga este proceso, no podrá volver a solicitar el pre-registro de Movilidad Fronteriza; “La persona que no se acerque en las 3 semanas siguientes a la llegada de la notificación, perderá la posibilidad de ingresar a Colombia con la TMF y lo hará con pasaporte como cualquier turista”

De igual forma, Krüger manifestó que “Con esto buscamos controlar el ingreso de extranjeros y connacionales por los pasos legales entre ambos países, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, se da casi el 90 por ciento del movimiento migratorio entre Colombia y Venezuela y es importante conocer a qué vienen estas personas a la región”

Finalmente, el funcionario indicó que hasta el momento venezolanos y connacionales han solicitado a Migración cerca de 560 mil registros de Movilidad en la zona de frontera.