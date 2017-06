A partir de hoy 1 de junio pago de multa para quienes incumplan pico y placa en Cúcuta

Los conductores que incumplan la norma de placa día y pico y placa tendrán que pagar una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes, más la inmovilización de su vehículo dijo a RCN el secretario de tránsito de Cúcuta José Luis Duarte.

El pico y placa para vehículos de Cúcuta y su área metropolitana tendrán una restricción en determinadas horas del día de 7 a.m a 9 a.m , de 11.30 a.m a 1.30 p.m y 5.30 p.m a 7 p.m, durante estos periodos no podrán ingresar al centro de la ciudad, directamente desde la Diagonal Santander en ambos sentidos, calle 2, avenida 8,calle 17 avenida 4 y calle 18.

Para el día lunes le corresponde a las placas terminadas en los números (0 y 9) martes (1 y 8) miércoles (2 y 7)jueves (3 y 6) viernes ( 4 y 5).

Mientras que la placa día incluye vehículos particulares y motocicletas nacionales desde las 7 a.m hasta las 7.30 p.m, igualmente los taxis tendrán restricción de lunes a viernes de 7 a.m a 11 p.m en todo el perímetro de Cúcuta

El placa-día de taxis se diseñó así: