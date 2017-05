Pasajera recibió fuerte golpiza de conductor de un bus Intermunicipal

El conductor de un bus interdepartamental que cubría la ruta Cienaga – Barranquilla, le propinó una golpiza a una pasajera identificada como Emilia Montaño Velásquez.

La mujer agredida indicó que le solicitó varias veces al conductor que la dejara en la avenida Murillo en Barranquilla y fue allí cuando el chofer la agredió verbal y físicamente.

“Me dijo que no le daba la gana dejarme ahí, que el paraba donde quiería, me arrojó un jugo en la cara, y me comenzó a golpear en la cara, la espalda, los brazos, me rompió la blusa ” contó Emilia Montaño.

Tras una valoración en Medicina Legal, le dieron 12 días de incapacidad y colocó la denuncia ante la Fiscalía. La pasajera también denuncio que el conductor llevaba mercancía ilegal de Maicao.