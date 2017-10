Pasajeros en el aeropuerto Ernesto Costissoz continúan padeciendo huelga de pilotos de Avianca

Archivo Referencial RCN Radio

Más de 17 vuelos de Avianca han sido cancelados y varios reprogramados en la jornada de este sábado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz donde cerca de 200 pasajeros han tenido que vivir la angustia de no saber que va a pasar por la huelga de pilotos de la empresa.

Zoila Gómez, pasajera que se dirige hacia la ciudad de Bogotá señaló que ” yo estoy en el aeropuerto desde las horas de la mañana y hasta el momento me han reprogramado en dos ocasiones y todavía no se si el tiquete que compre me va a permitir devolverme en el tiempo estipulado, ya perdí una cita esta mañana“.

Aunque la huelga de los pilotos de Avianca fue declarada ilegal por tribunal superior en Bogota en primera instancia todavía no una solución para superar la crisis y los que siguen padeciendo este plan tortuga son los pasajeros .