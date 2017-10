Pastor Alape: “no me preocupa que Óscar Iván Zuluaga ingrese a la contienda presidencial”

Pastor Alape, negociador de las Farc.

En un tono conciliador, el vocero de las Farc, alias Pastor Alape, se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de archivar la investigación que durante siete meses se adelantó contra Óscar Iván Zuluaga, por presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en las contiendas del 2014.

Alias Pastor Alape aseguró que “no le preocupa” que la decisión del Consejo Electoral de luz verde para que Óscar Iván Zuluaga pueda aspirar a las presidenciales del 2018, posiblemente por el Centro Democrático. Incluso, agregó que el ingreso de uno de los uribistas más fuertes a la contienda fortalecerá la democracia en el país.

En diálogo con La Fm, Alape manifestó que “no me preocupa porque fortalece la democracia, acá no se trata de callar voces sino que el debate se haga en ese espacio de respeto del uno al otro y el respeto no implica compartir las tesis de los demás. Nosotros siempre tratamos de poner las cosas en un lenguaje positivo, que podamos debatir pero sin promover el odio ni la violencia“.

Desde Medellín, el vocero de las Farc manifestó que el grupo sigue comprometido con la reconciliación de cara a las jornadas electorales al Congreso y a la Presidencia del próximo año.

Recordemos que con una votación de 6 a 2, la sala plena del Consejo Nacional Electoral determinó que no hay pruebas suficientes para vincular a Óscar Iván Zuluaga con los dineros ilegales de Odebrecht. Con esta decisión, Zuluaga aparece como una de las fichas más fuertes para ser el posible candidato del uribismo, colectividad que hasta hace poco no tenía un líder absoluto para la contienda presidencial.