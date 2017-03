Pastor Miguel Arrázola negó haber amenazado a periodista de Cartagena

A través de un video el pastor Miguel Arrázola aseguró que nunca ha amenazado al periodista cartagenero, Lucio Torres. Aseguró que el registro fílmico que a principios de semana se dio a conocer donde supuestamente aparece insultando a sus contradictores y amenazando está editado.

“Creo que es necesario aclarar que no amenacé a nadie de muerte, menos aun llegar a mencionar a alguien con nombres y apellidos para semejante despropósito por mis convicciones, mi formación y mi fe no me permiten ni siquiera llegar a pensar en eso. El video que apareció está editado para acomodar mis palabras en una sucesión de frases desafortunadas”, indicó.

El pastor de la iglesia Ríos de Vida dijo que el hecho de que su discurso sea firme no lo hace un delincuente: “Sé que soy un hombre firme en mi accionar y en mi discurso pero eso no me hace un delincuente. Duele que ahora me quieran hacer parecer como tal pero soy consciente de que son los riesgos que corre un personaje público”.

Miguel Arrázola en este video también pide perdón a quienes se han sentido ofendidos con sus palabras: “Pido también perdón a quienes sienten que sus derechos han sido vulnerados de alguna manera por mí y a quienes me atacan les reitero que los respeto profundamente y que soy un convencido de que pensar diferente es un derecho pero esta será la única respuesta que reciban de mi parte, no me presto más para este juego”.

Aseguró que “de ninguna forma ha sido, es o será mi intención hacer que cualquier persona se sienta ofendida por lo que digo en una de mis predicaciones. Estoy pasando por la difícil situación de ser objeto de críticas por cuenta de mis palabras públicas. Lo que hablo desde el púlpito lo hago llamando a la reflexión, lamento la situación de hoy en la cual estoy siendo objeto de la atención mediática”.

A principios de semana el pastor Arrázola fue noticia porque a través de redes sociales se divulgó un video donde en el desarrollo de un sermón con su congregación dice que de no ser cristiano mandaría a asesinar y posteriormente a arrojar a la Ciénaga de La virgen a sus detractores, entre ellos, el periodista Lucio Torres, quien en una nota periodística titulada ‘El Roscograma’ aseguró que Miguel Arrázola y su familia reciben de su iglesia cerca de 200 millones de pesos mensuales para pago de sus salarios, dinero que según el periodista es producto de los diezmos recibidos.

Luego su esposa, la pastora, María Paula García Arrázola, convocó una rueda de prensa para aclarar la situación. Allí aseguró que todo se trataba de una persecución por parte del presidente Santos y su hijo Martín.