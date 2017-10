El peor tóxico que se le introdujo a la Constitución, es el voto preferente: Juan Fernando Cristo

Foto/ RCN Radio

El próximo 19 de noviembre el partido liberal escogerá su candidato a la presidencia por medio de una consulta abierta, en la cual ya están inscritos el ex jefe negociador Humberto de la Calle y el ex ministro Juan Fernando Cristo.

Este último estuvo de paso por Caldas, y en el tuvo el acompañamiento de lideres políticos del partido como el congresista Mario Castaño, el diputado Jorge Hernán Aguirre y aspirantes de la cámara de representantes, por esa colectividad.

Al indagarle al precandidato Cristo por su homologo Humberto de la calle este manifestó que, “con él solo tiene una relación de afecto de aprecio y de respeto, pues cumplió una tarea muy importante en beneficio del país, pues lo acompañe en ese equipo negociador donde lideramos la etapa de la renegociación después del plebiscito”.

Concluyó ademas que los dos tienen una misma idea liberal, la cual consiste en la defensa de los derechos de las minorías, de tener una política social mas incluyente y de la negociación política del fin del conflicto.

Dentro del planteamiento de campaña el pre candidato, indicó que un elemento diferenciador es el compromiso que han tenido durante estos años con las víctimas del conflicto en Colombia, que es un tema de énfasis, donde es necesario dignificar su papel en el país, si se quiere avanzar en la reconciliación.

“Soy un convencido no de discurso sino de hechos. lideré, presenté, defendí durante cuatro años, me mate por la ley de víctimas y la restitución de tierras aun en contra del gobierno del entonces, las víctimas hoy existen en Colombia están siendo reparadas, pero necesitamos acelerar esa reparación, meterle mas plata a la reparación a las víctimas en el país” agrego Cristo Bustos.

Referente a la crisis en los partidos políticos al igual que las instituciones, expresó que son un mal necesario, indicando que “hay que sacudirlas, hay que reformarlas a veces pareciera que no hubiera camino, se decepciona uno, a veces pareciera que los partidos no entienden al ciudadano, y pareciera que las cortes tampoco, que en el congreso no quieren dejar avanzar una reforma política, que en la justicia no quieren dejar una reforma a la justicia” añade el pre candidato.

Finalmente Juan Fernando Cristo habló de la reforma politica y a la justicia donde manifestó que, dentro de sus planes no esta crear una constituyente, pero si se tiene que estudiar muy bien la idea, expresando lo siguiente:

“ A mi personalmente siempre me ha generado temores y dudas, pero la verdad es que sino logramos que el congreso y la cortes entiendas que hay que reformar la política y la justicia, definitivamente se abrirá camino en todo el país, porque se ha bloqueado el sistema y se podría abrir camino a esa asamblea nacional constituyente es muy prematuro aun para decirle, pero aseguro que en los próximos meses esto será materia de discusión política en el país”

Indica además que la reforma política se hace necesaria pues este ejercicio esta hecho un desastre en Colombia, porque la gente no cree en los partidos políticos, y la reforma tampoco va a servir mucho añadiendo que “durante estos cinco meses la metieron en un congelador, después la sacaron y la fueron despresando, le fueron quitando las patas, porque necesitábamos una organización electoral autónoma independiente y la eliminaron, necesitábamos mas controles a la financiación ilegal de campaña los quitaron, necesitamos eliminar el voto preferente, el peor tóxico que se le introdujo a esta democracia en Colombia se llama voto preferente”