Pereiranos piden explicación sobre dineros pagados por valorización

Ciudadanos en Pereira se declararon indignados por la incertidumbre en que se encuentra la devolución de los dineros ya pagados por concepto de valorización, advierten sobre deudas adquiridas para cumplir con dicha contribución.

“Yo invertí toda mi prima para pagar la valorización de una y recibir un descuento, y luego cuando dijeron que el dinero sería devuelto, pensé que lo podía recuperar, pero esta es la hora que no ha pasado nada”, aseguró Rosanelly Alcaldy, residente en Pereira.

Precisó la ciudadana que dejó de realizar otros pagos importantes para cumpir con la valorización, pues aunque no estaba de acuerdo, quería cumplir, con lo cual ahora se siente decepcionada, al saber que quienes no pagaran posiblemente no tendrán que hacerlo.

Los ciudadanos le piden al alcalde de Pereira que les aclare cómo será la devolución de estos dineros, pues dicen que no entienden tanto silencio de la administración y tanto rumor que se maneja entorno a esta situación.