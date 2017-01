Pereiranos proponen boicot en el pago de impuestos para rechazar la reforma tributaria

En medio del cacerolazo en contra la reforma tributaria, pereiranos propusieron un saboteo contra el pago de impuestos a nivel nacional, para así presionar al Gobierno Nacional.

Cerca de 200 pereiranos se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar de Pereira para sentar su voz de rechazo en contra de la reforma tributaria recien aprobada en el Congreso.

Juan Carlos Londoño, uno de los asistentes al cacerolazo aseguró que con el fin de rechazar todos los puntos de la reforma están proponiendo sobotear el pago de todos los impuestos para ejercer así presión en el Gobierno Nacional.

“Lo que proponenos es un boicot, que ninguno de los colombianos paguemos impuestos para ver qué hace el Gobierno Nacional, sin los ingresos de todos nosotros, sino han querido por las buenas, pues tocará utilizar estos mecanismos que no son violentos pero sí contundentes”, precisó el manifestante.

Aseguraron los manifestantes que es inaudito que mientras los colombianos del común se ganan menos de 800 mil pesos deban asumir ahora un IVA del 19%, mientra que los congresistas reciben un salario de más de 20 millones de pesos.

Por su parte las Centrales Obreras de Risaralda no participaron del cacerolazo en contra de la reforma tributaria. Juan Carlos Cardona, el presidente de la CUT en el departamento manifestó que en vista de no tener una directriz de la central a nivel nacional no salieron a las calles a realizar ningún tipo de protesta.