Periodistas en Cúcuta salen ilesos luego de ser víctimas de atentado

Andrés González y Cristian Herrera periodistas del diario la Opinión de la ciudad de Cúcuta, resultaron ilesos luego de ser víctimas de un atentado en la vía al corregimiento de San Faustino zona rural de la ciudad de Cúcuta.

Al dirigirse al este sector para investigar el asesinato de una taxista, los comunicadores fueron interceptados por varios hombres que se movilizaban en motos, quienes pidieron a los periodistas que se marcharan del lugar y en diversas ocasiones los amenazaron con lincharlos.

Cristian Herrera periodista del diario la Opinión en Cúcuta y quien ha recibido amenazas de muerte dijo a RCN Radio “Nos identificamos como periodistas, sin embrago nos insultaban y nos obligaron a salir, cuando regresábamos, se nos cruzaron en el camino varios sujetos en motocicletas quienes nos lanzaron piedras”

A lo anterior sostuvo “Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades, mi escolta pudo salir rápidamente de allí donde afortunadamente salimos vivos, sólo el vehículo sufrió daños, pero nosotros estamos bien que es lo importante”

Asimismo Herrera agregó “Sabemos que nuestro oficio lleva riesgos, yo he sido amenazado en varias oportunidades, a pesar de ello continuaré cumpliendo mi deber porque es mi trabajo y no me dejaré intimidar”

Los periodistas acudieron al Centro de Reacción Inmediata de la Policía más cercano donde instauraron la denuncia y esperan que las autoridades den con el paradero de estos delincuentes.

Es alta la preocupación en la capital de Norte de Santander por el incremento de los asesinatos que se han registrado, donde en las últimas horas han sido asesinados 3 taxistas en diferentes sectores de la ciudad.