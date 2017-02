Para permitir turismo hasta las nieves del Nevado del Ruíz, faltan estudios de Gestión del Riesgo: Director PNNNs

Foto: RCN Radio

El director del Parque Nacional Natural Los Nevados, Efren Rodríguez, en diálogo con RCN Radio, explicó que por ahora es imposible dar apertura hasta las nieves por condiciones de gestión del riesgo.

De acuerdo con el funcionario, hacen falta unos análisis con la Unidad de Gestión del Riesgo, que permitan aclarar el manejo operativo de visitantes, la seguridad de los turistas día a día, con respecto a la emisión de ceniza y a la misma actividad sísmica del volcán, el estado de las vías que permitan un ingreso pero también una evacuación segura y que cuente con personal suficiente para atender cualquier emergencia.

” Yo no me atrevo a dar una fecha para la reapertura hasta las nieves del volcán Nevado del Ruíz, hasta que no se tenga los resultados de un estudio, porque al momento la capacidad operativa del parque, no daría para reabrirlo” explicó el director del Parque Nacional Natural Los Nevados, Efren Rodríguez.

La Gobernación, Inficaldas, el servicio Geológico y Vulcanológico de Manizales y directivas del Parque Nacional Natural Los Nevados, adelantan los estudios que les permitan corroborar la seguridad para los visitantes hasta las nieves del Volcán Nevado del Ruíz.