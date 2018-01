Personería de Cartagena pide cancelar cobro de impuesto predial a propietarios de edificios en riesgo

Foto: Cortesía habitantes



De la misma manera que se exoneraría a los propietarios de los inmuebles del pago del impuesto predial, se anularía las obligaciones con entidades financieras.

El personero de Cartagena, William Matson, le solicitó a la Alcaldía suspender el cobro del impuesto predial a los propietarios de los inmuebles que serían desalojados, al detectarse fallas en su estructura según la Universidad de Cartagena. De acuerdo con el representante ante Ministerio público, estas personas ya no son propietarios de estos apartamentos debido a que el folio de matrícula fue anulado y no están sujetas a esta obligación.

“Vamos a solicitarle al Distrito que el impuesto predial de este año también sea suspendido para quienes fungen como posibles propietarios. Digo esto porque el folio de matricula inmobiliaria ha sido anulado de manera que esta personas no tienen no tienen una propiedad y no podrían pagar ese impuesto”

El personero también le pidió a la Superintendencia Financiera mediar ante los bancos para que se condone a estas personas el pago de los créditos hipotecarios con el que respaldaron la compra de los inmuebles, debido a que fueron engañados y hay que buscar alternativas legales para liberarlos de esas deudas.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Hacienda o la SuperFinanciera solicite la suspensión de los créditos que las personas afectadas tienen con dichas entidades financieras”

Para Matson Ospino, el Distrito también debería devolver todos los anteriores pagos a aquellos que ya cancelaron la obligación, es decir, todo el monto total de lo pagado desde que adquirieron ese inmueble.