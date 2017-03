Personería de La Virginia sancionó disciplinariamente a tres funcionarios de la pasada Administración

Por primera vez en la historia de la Personería de La Virginia, este despacho del Ministerio Público emitió decisiones sancionatorias en contra de funcionarios públicos de esta localidad risaraldense.

El Personero del Puerto Dulce de Risaralda, Federico Cano Franco, indicó que su despacho emitió recientemente tres fallos sancionatorios en contra de igual número de funcionarios de la pasada administración municipal, quienes cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas.

“Desde mi llegada a este cargo como Personero de La Virginia se han tomado tres decisiones sancionatorias, algo que nunca había ocurrido, lo que quiere decir que cuando los funcionarios públicos desvían sus acciones hay entidades como la Personería que pueden frenar dichas situaciones, lo que se debe en buena parte a que los representantes de estos Ministerios Públicos ya somos elegidos por concurso”, dijo Cano.

Los funcionarios sancionados por la Personería fueron algunos secretarios de despacho de la pasada administración del Nelson Palacio Vásquez, a quienes se les comprobaron irregularidades en el desarrollo de sus funciones públicas constitucionales.

“Fue sancionado un ex secretario de Gobierno por no exigir el pago de la seguridad social conforme a la ley, también una ex secretaria de Servicios Administrativos, por no contestar un derecho de petición dentro de los términos y actualmente hay un proceso con el secretario de Desarrollo Social por unas irregularidades”, precisó el Personero de La Virginia.

Aunque se mostró respetuoso frente a la actuación de los anteriores Personeros de La Virginia, Cano Franco recordó que éstos son los servidores públicos con mayor cantidad de funciones, entre ellas, la facultad disciplinaria de sancionar a los servidores del Estado.