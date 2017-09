Personería suspendió a la gerente de la Subred de Salud Sur, por falta de medicamentos

Foto AFP

La Personería de Bogotá tomó la decisión de suspender de manera provisional a la gerente de la Subred de Salud Sur, Claudia Helena Prieto, y a la subgerente, Jeannette Pava Laguna, por falta de medicamentos en el hospital Tunal.

El caso materia de indagación disciplinaria de la Personería obedece a que una paciente identificada como Yuliana Rojas murió el pasado mes de mayo porque no se le suministró, en el hospital Tunal, el medicamento sulfato de magnesio, que tiene un costo de $400 pesos.

“Las directivas, al parecer, fueron negligentes al no proveer los medicamentos indispensables para el correcto funcionamiento del hospital, especialmente en el inventario de la farmacia, pues no se encontraba allí el medicamento sulfato de magnesio, hecho que no permitió suministrarlo oportunamente”, recalcó la Personería.

Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá, manifestó que la sanción en contra de las funcionarias es con la finalidad de prevenir que se sigan presentando conductas que atenten en contra de la integridad de los pacientes.

“La falta fue catalogada como gravísima al omitir presuntamente el retardo injustificado del ejercicio de sus funciones en su cargo, situación que vemos puede generar un riesgo grave o un deterioro de la salud humana”, sostuvo Castañeda.

La Subred de Salud Sur la integran los hospitales de El Tunal, Vista Hermosa, Nazareth, Tunjuelito, Usme y Meissen.