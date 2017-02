Personero distrital denuncia inoperancia estatal por hacinamiento en cárceles de Barranquilla

Foto: Archivo RCN Radio

El personero distrital Jaime San Juan denuncia los graves problemas de hacinamiento y de salud en las cárceles de Barranquilla. Durante 5 años ha insistido al gobierno nacional para frenar esta problemática y hasta la fecha no se han tomado medidas de fondo para superar esta situación.

“La sobrepoblación carcelaria en Barranquilla va en aumento, en el centro penitenciario el Bosque que tiene una capacidad para 426 reclusos hay 1.562 internos, igual en la cárcel la modelo que tiene una capacidad para 450 internos hay en la actualidad 985“, puntualizó el personero Jaime San Juan

Sumado a esta problema el personero San Juan indica que “El servicio de salud no es idóneo para los reclusos y la capacidad administrativa del Inpec no cuenta con los guardias necesarios para todos los internos, no tienen capacidad para realizar traslados a las audiencias y para las citas médicas“.

El personero nuevamente realiza un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que tomen acciones contundentes para evitar un tragedia mayor en estos centros penitenciarios.