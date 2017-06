A pesar de las inversiones en Alta Guajira en Siapana del Gobierno Nacional para solución de Agua por falta de recursos cerrado Internado Indígena

Internado Indigena de Siapana

Preocupación por los habitantes de Siapana en La Alta Guajira, luego de las grandes inversiones del gobierno nacional con el tema de agua, la falta de compromiso del Estado en tema de educación, luego de 30 años de prestar el servicio ininterrumpido de servicio el Internado indígena de Siapana debió cerrar por no contar con recursos para su funcionamiento, la falta de alimentación, transporte escolar y contratación de docentes fueron las causas del cierre.

Desde el 20 de mayo en internado debió cerrar sus puertas y con tristeza entregó los menores a sus familias quienes se quejaron por que desconocían que hacer con sus hijos. Según los directivos y autoridades tradicionales gracias al apoyo de empresarios de corabastos en Bogota se pudo sostener desde enero hasta mayo el internado que cuenta con 2025 estudiantes que recibían las tres comidas y dos meriendas.

Ante la problemática las autoridades tradicionales, representante legal de la comunidad se trasladaron hasta la capital del país para pedir apoyo del ministerio de educación, fueron atendidos por el vice ministro de Educación pero la respuesta no fue alentadora así lo dio a conocer la señora Catalina Gonzalez autoridad tradicional quien indicó “nos reunimos con el vice ministro y nos dijo que no hay solución porque ahorita no hay recurosos, que el 30 de junio se pueda dar contratación de alimentación escolar y luego de una auditoria se determinara si faltan docentes para mirar si se puede contratar, nuestra mayor preocupación el rumbo que puedan tomar los estudiantes sin estar en clases”.

Son cerca de 10 promociones que ha graduado este internado icono de la educación en la alta Guajira, las autoridades tradicionales que se encuentran en Bogotá esperan soluciones definitivas a esta crisis que se ha agudizado según ellos luego de la intervención de la Educación en el departamento.