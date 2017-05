Petrona Martínez se encuentra consciente, comiendo y bajo cuidados médicos

Cortesía Gobernación del Atlántico

La reina del bullerengue, Petrona Martínez, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Bocagrande tras sufrir una parálisis en gran parte de su cuerpo. El equipo médico reportó que la cantadora se mantiene bajo observación neurológica y hemodinámica por los problemas de diabetes e hipertensión que presenta.

Allegados reportaron que pese a estar en cuidados intensivos, Petrona Martínez está consciente y tiene incluso intensiones de tomar “sopas”.

“La vi un poquito mejor pero los médicos siguen intentando estabilizarle la presión, para que llegue a niveles normales… Está estable, tenía los ojos abiertos y ahorita iba a tomarse sus sopas”, aseguró Stalin Montero, director musical de Petrona Martínez.

Las complicaciones de salud de la cantadora han causado mucha angustia entre sus familiares quienes prefirieron no dar declaraciones a los medios de comunicación. Al centro médico han llegado las 5 hijas que tuvo Petrona. Joselina Yerena, una de las mayores dijo a RCN Radio que no ha podido dormir tras las complicaciones de salud de la maestra.

“Mucha preocupación, no he dormido pero todo sea por el bien de la maestra Petrona”, dijo Yerena.

Los hijos de Petrona Martínez se encuentran desde primeras horas a las afuera de UCI, allí el equipo médico permanentemente entrega reportes del estado de salud de la artista.

La salud de Petrona se agravó desde el domingo en la mañana

De acuerdo a los familiares, la máxima exponente del bullerengue se encontraba en su habitación cuando perdió el movimiento en algunas de sus extremidades y se quedó sin habla. En ese instante fue llevada al centro médico de Arjona, Bolívar desde donde fue remitida a la ciudad de Cartagena.

En altas horas de la noche, la artista ingresó a UCI, donde el equipo médico le diagnosticó una alteración en su estado de consciencia, asociado a emergencia hipertensiva.

Margarita Consuegra, vocera del centro médico aseguró que su pronostico es reservado.

“Ingresó con diagnostico de alteración del esta de conciencia asociado a emergencia hipertensiva. Se encuentra hospitalizada en UCI con soporte vasoactivo y monitoreo hemodinámico/neurológico continuo, con manejo multidisciplinario”, aseguró la vocera.

Se debe decir que la cantadora tiene antecedentes de diabetes e hipertensión por lo que se conoció extraoficialmente que pese a su estado de consciencia continúa estable.

El canto ancestral del bullerengue

Petrona Martínez tiene 78 años, es natural del municipio San Cayetano, Bolívar. En dos oportunidades ha estado nominada a los premios Grammy Latinos con sus producciones ‘Bonito que canta’ y ‘Las penas alegres’.

En una entrevista de septiembre del 2016, la cantadora dijo a RCN Radio que a ella no le gusta hablar sino que prefiere cantar.

“A mi no me gusta casi hablar, me gusta es cantar… pero eso de estar cha cha cha casi no me gusta”, dijo Martínez.

Así mismo, expresó en aquel entonces que el bullerengue es una música que se aprende escuchándola y que solo así se logra sentir su valor cultural.

“(El bullerengue) es de nuestro pueblo y del continente para que todo el que lo oiga lo aprenda y lo cante tal cual como es”, añadió la cantadora.

La voz de Petrona Martínez transmite “tristezas alegres”, debido a que su tono de voz está impregnado de nostalgia y emociones fuertes. Sin embargo el ritmo del tambor y sus versos evocativos hacen que se de la mezcla de sensaciones.

El último trabajo discográfico de la maestra fue “Petronica”, ahí se fusiona su voz ancestral con ritmos electrónicos y ha sido exitosos en discotecas y carnavales.