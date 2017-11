PGN abrió indagación preliminar contra ex gobernadora Sandra Paola Hurtado

Archivo RCN Radio Quindío

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra los ex gobernadores de Córdoba, Valle del Cauca y Quindío por presunta participación en el escándalo del “Cartel de La Toga” como se conoce al escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

Las indagaciones buscar establecer la veracidad de las declaraciones del ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno que en días anteriores mencionó a varios funcionarios, entre los que se encuentran, Lyons Muskus, Juan Carlos Abadía y Sandra Paola Hurtado Palacio quienes, al parecer, habrían entregado dineros para obtener beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra.

Sandra Paola Hurtado Palacio y los otros dos ex gobernadores podrán designar un apoderado e incluso ser escuchados en versión libre y espontanea sobre los hechos materia de investigación, lo cual deberán informar por escrito a la dependencia encargada y así fijar la fecha y hora de la diligencia.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, como funcionario especial para que asuma el conocimiento de los tres casos.

Cabe Recordar que, la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y otros funcionarios como los gobernadores encargados para la época Gloria Inés Gutiérrez y Julio Ernesto Ospina, John James Fernández López actual director de la CRQ, Heildelmann Grajales Puentes también ex gerente de EPQ y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo ex gerente de la Promotora de Vivienda del Quindío cursan otro proceso por no aplicar el proceso de transparencia y suscribir seis convenios interadministrativos de forma irregular.