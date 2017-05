Pico y placa en un colegio de Cartagena por falta de sillas

Foto: RCN Radio

El colegio María Vélez Trujillo, del sector Santa Rita de Cartagena fijó una medida de pico y placa para que los estudiantes puedan recibir sus clases sentados.

Estas jornadas académicas son de cuatro horas diarias por lo que se destina tan solo 30 minutos por cada asignatura.

Los estudiantes narran que de 6:30 a 9:30 solo asisten los cursos de sexto a octavo grado, quienes una vez finalizado el horario deben salir corriendo para que ingresen a los salones los estudiantes de noveno a undécimo grado.

“Entramos a las 6 y media y salimos a las 9 y media porque no hay sillas donde sentarnos”, dijo una estudiante.

“Nos dan las seis asignaturas pero ajá en media hora qué puede aprender uno”, aseguró un estudiante.

“Yo entro desde las 9 y media hasta las 12 y 35. La mayoría de profesores no evalúan constantemente todas las notas por falta de tiempo… Nos prometieron sillas, ya van 5 meses y no las tenemos”,

Otros jóvenes contaron que sienten no estar aprendiendo por la rapidez con que deben recibir cada asignatura.

“De que entendemos el tema que nos explica el profesor, lo entendemos pero de aprender evaluativamente no. El profesor llega y no ha terminado de sentarse cuando suena el timbre”, añadió.

“Si están dando clases pero uno no está aprendiendo nada porque no dan tanta cosa y a veces no vienen todos los profesores”, aseguró un estudiante.

Curiosamente este colegio cuenta con más de ocho salones vacíos que no son usados por falta de tableros y sillas. Los padres de familia denunciaron que pese a que la secretaría de educación tiene conocimiento del tema no se le ha entregado la dotación al colegio que estaba programada para el pasado mes de febrero.

“Mi preocupación es que ya llevamos 5 meses de pico y placa… La respuesta que da el colegio es que la secretaría de educación no ha dado las sillas al colegio y ese trámite es lento. Tengo dos niños acá, hay uno en 11 que a penas da 3 horas de clases y mi preocupación es que no va conseguir una beca si sigue así… yo soy mototaxista y no tendría para pagarle la Universidad”, dijo un padre de familia.

Esta crisis del colegio María Vélez Trujillo ya empieza a generar preocupación entre los padres de familia, quienes dieron a conocer que en los próximos días estarán realizando protesta para pedir a la administración local la dotación del colegio.

Se debe decir que este colegio tenía doble jornada académica y según las directivas del colegio debieron unificarse por cuenta de la ausencia de sillas que imposibilitan el funcionamiento en pleno del plantel educativo.