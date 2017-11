Piden aplazar los Juegos del Pacífico 2017 por falta de dinero y escenarios deportivos

Inundaciones Bahía Solano, Chocó. Foto: Cortesía Leonardo Montoya.

Aplazar hasta el 2018 la realización de los Juegos del Litoral del Pacífico 2017, es la solicitud hecha por la alcaldía de Bahía Solano, Chocó, a los directivos de Coldeportes. Luego de 13 años, la localidad fue escogida por segunda vez como sede de la final de los Juegos, pero dicha alegría se podría quedar en veremos.

La alcaldesa de Bahía Solano, Harley Ortíz, denunció que la falta de escenarios deportivos y de recursos no permitirá que el municipio pueda acoger, a comienzos de diciembre, a las delegaciones de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Explicó que Coldeportes dijo que “ya no hay más dinero”, por lo que no se pudieron ejecutar las obras requeridas.

“Lo que le pedimos a Coldeportes es que aplacen los Juegos del Pacífico, no tenemos graderías, el coliseo tiene bastantes afectaciones, en las canchas no se ha hecho ningún mantenimiento, somos un municipio afectado por el conflicto y quisiéramos darle esta alegría a nuestra gente, unirnos como región pacífica“.

A menos de dos semanas de comenzar los juegos más importantes para los departamentos del pacífico colombiano, la alcaldesa de Bahía Solano advirtió que, por ejemplo, no hay canchas de baloncesto, la de fútbol no tiene graderías para el público y el coliseo no tiene iluminación.

Dijo que lo más triste, es que los habitantes ya estaban ilusionados para ver las finales de los Juegos del Pacífico, incluso ya habían diseñado la mascota oficial. Aunque la gobernación de Chocó prometió enviar 600 millones de pesos, los dineros aún no llegan, lo que hace imposible que el municipio pueda acoger a los deportistas.

“En menos de 15 días no vamos a hacer las obras, además los recursos no son suficientes, con los 600 millones de pesos que enviaría la gobernación de Chocó tampoco será suficiente. No nos dejen ilusionados, que se solidaricen, que nos apoyen, incluso ya teníamos la mascota que es una ballena, los habitantes están muy ilusionados“.

En la Octava edición de los Juegos del Pacífico, los habitantes podrían disfrutar de disciplinas como Boxeo, Atletismo, Baloncesto, Canotaje, Natación del Mar, Fútbol, Fútbol de Salón, Pesca, Voleibol y Voleibol Playa.

Los habitantes de Bahía Solano siguen esperanzados en poder recibir la final de los juegos, por lo que apoyan la solicitud hecha por la alcaldesa para que las justas se aplacen hasta el próximo año. Según las autoridades locales, Coldeportes no habría separado los recursos para ayudar a adecuar los escenarios deportivos.