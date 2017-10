Piedad Córdoba estuvo en Manizales y dijo que no espera ni busca aval de ningún partido político

Foto/ Rcn Radio

En la actividad política que se tiene por estos días por parte de los pre candidatos a la presidencia de la república, hizo su arribo a la ciudad de Manizales la destituida senadora Piedad Córdoba, quien aspira por medio de firmas estar en los tarjetones.

La precandidata manifestó que va muy bien el proceso de recolección, indicando que la decisión fue muy acertada porque esto le ha permitido recorrer el país, darse cuenta lo que pasa en cada región, escuchar a la gente y que lo mas importante es conocer que hay una serie de tópicos, que son comunes en todo el país y que aquejan a las personas en general.

Cuando se le preguntó a la ex senadora por los partidos políticos, y los avales que siempre buscan tener los aspirantes después de un proceso de recolección de firmas, ella respondió:

“lo harán ellos yo no, yo hace ya mucho rato me distancie totalmente del partido liberal, muy absolutamente convencida de que realmente son simplemente casas de avales, casas burocráticas, casas de contratos, pero que realmente no van a la preocupación que tiene la gente de este país, del ciudadano de a pie que tiene que llegar a casa con un salario mínimo” agregando que de ella no esperen esto, pues no tienen ningún interés de aliarse con ningún partido.