Esto piensan los Partidos, Gobierno y Consejo de Estado sobre el ‘fast track’ en Reforma Política y Electoral

Foto: cortesía Ministerio del Interior.

La construcción de la Reforma Política, pieza clave en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc, generó un tenso debate entre partidos, organismos de control y por supuesto el Ejecutivo.

Uno de los temas que estuvo bajo la lupa, fue sin duda, el mecanismo con el que se aprobaría dicha reforma, donde los lineamientos del acuerdo de paz, ponen a la modalidad del ‘fast track’ como la opción a aplicarse debido al carácter urgente que se le ha dado a dicha normativa ante la cercanía de los próximos comicios electorales. (Lea también: Farc pide que la reforma política sea aprobada vía ‘fast track’)

Del lado del Gobierno Nacional, el planteamiento es que a través de este mecanismo se da cumplimiento a lo acordado en La Habana (Cuba), permitiendo así darle agilidad a la implementación del acuerdo de paz de una manera más expedita. “El fast track está para implementar los acuerdo, de manera que esto cabe perfectamente a través de la vía rápida”, dijo el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.

Sin embargo, desde el Congreso de la República, que es donde se discutirá y se viabilizará la reforma, para aplicar esta vía se requiere que un consenso entre los partidos políticos. “Si hay un consenso sí, pero si no, no pueden. El gobierno no le puede imponer una reforma política a los partidos sin haber consenso”, expresó el Presidente del Legislativo, el senador Mauricio Lizcano.

Y precisamente ese consenso, todavía no se vislumbra en el horizonte. El senador del Centro Democrático, Jaime Amín Hernández, rechaza el mecanismo al considerarlo contrario a la “tradición jurídica del país”. “El gobierno va a presentar esta y cualquier reforma bajo modalidad del fast track, que no tienen nada que ver con La Habana, propiamente”, apuntó.

Al respecto, destacó el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Germán Navas Talero: “Yo fui de los que dejé constancia de que todo lo que fuera en beneficio de la paz, podría aplicarse el fast track. A ni no me asusta el fast track, cuando su fin últimos es la paz”.

Para el congresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara, es necesario ser prudentes en cuanto al uso de este mecanismo para no abusar de ese instrumento jurídico. “El gobierno debe ser muy responsable cuando se trata de presentar proyectos a través del fast track que tiene un propósito especifico y es implementar los acuerdos suscrito en La Habana y por ende no se puede abusar de la figura”, acotó.

Sin embargo, para el Presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Ramírez Ramírez, esta modalidad se podría aplicar para ciertos temas relacionados con la Reforma Política en virtud al acuerdo de paz. “Habrán aspectos normativos que si podrán tramitarse por esa vía, pero otros, concretamente, la sustitución de la jurisdicción electoral a cargo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no tienen relación directa, ni son necesarias para el desarrollo de los acuerdos de paz”, afirmó.

Las posiciones en torno a este polémico tema se dieron en la sesión de trabajo de la Misión Electoral Especial, realizada en el foro ‘En la ruta de la Paz’, que se desarrolló en Cartagena.