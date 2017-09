Pintura en lienzo de un Policía de Santander será entregada al Papa en su visita a Colombia

Con un retrato de San Francisco de Asís, el intendente Edgar Uribe, quien integra el departamento de Policía de Santander ganó el concurso a nivel nacional que como premio tendrá una charla con el papa Francisco en la ciudad de Bogotá en donde le entregará la pintura en lienzo.

Su talento comenzó a los 5 años de edad y es así como hoy comparte sus labores de seguridad como uniformado de la Policía con su pasión por la pintura, esa misma que lo llevará a tener un espacio con el sumo pontífice para obsequiarle su obra de arte y expresarle el agradecimiento.

Dentro de miles de participantes de la fuerza pública, su trabajo fue seleccionado por la composición de la obra, hecho que lo sorprendió gratamente por el significado que tendrá entregarlo al papa.

“Participé en el concurso para presentar una propuesta con relación a la visita del papa, desarrollé el trabajo y lo presenté. No tenía mucha expectativa teniendo en cuenta que era a nivel nacional con todas las fuerzas públicas. La sorpresa fue cuando me llamaron y me dijeron que era el ganador y que mi trabajo había sido escogido para estar en una audiencia con el Santo Padre y creo que eso es más de lo que me esperaba”, aseguró el uniformado y pintor.

Su esposa, Gladys Jérez, aseguró que la emoción invadió el hogar que comparte junto a dos hijas al saber que en medio de tantos concursantes a nivel nacional, el trabajo de su esposo fue el ganador.

“Estábamos en la casa y empezó a pintar, me lo mostró y me dijo que era para un concurso en el que iba a participar. Luego fue que me llamó y me dijo que era el ganador, yo creo que me sorprendí más yo que él, me ha hecho sentir orgullosa porque vale la pena seguir adelante con esta cualidad que muy pocos la tienen”.

Oriundo del municipio de Mogotes, el intendente santandereano Edgar Uribe y su obra de arte en la que retrató al santo San Francisco de Asís, lo llevarán hasta Bogotá, lugar donde mantendrá una charla con el sumo pontífice y le hará entrega de su pintura en lienzo, como agradecimiento por su visita a Colombia.