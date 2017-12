Plan de adaptación al cambio climático, posible solución a la incertidumbre del gremio cafetero

Luiz Carlos Baldiciero

¿Porqué hablar del cambio climático en medio de la versión 85 del Congreso Nacional Cafetero?

Hay una hipótesis que dice que supuestamente en el año 2050 se reduciría el área cafetera a la mitad, lo que conllevaría a que 30 años después el café desapareciera de todo el territorio colombiano.

Sin embargo el meteorólogo e hidrólogo brasileño Luiz Carlos Baldiciero Molion quien asistió a la versión número 85 del Congreso Nacional Cafetero que por estos días se desarrolla en Manizales, explicó que esta hipótesis no tiene ninguna base científica, y que según él, todos los resultados son con base en códigos de computadora que no representa con certeza el cambio del clima en el mundo.

Entrego un parte de tranquilidad a los delegados cafeteros, al indicar que no hay de que preocuparse, pues lo único cierto es que en realidad, los próximos 20 años serán de enfriamiento global y no de calentamiento, ya que la emisión de gases de efecto invernadero como Co2 no controla el clima global.

“Lo que se tiene que hacer es un mejor planeamiento de adaptación, estudiar mas los climas locales y la variabilidad de año, para que se pueda utilizar la variedad de café adecuada, y así lograr una mejor producción. No podemos preocuparnos porque todo es cambiante, los cultivadores pueden estar tranquilos” planteó el profesional a las inquietudes propuestas durante el Congreso Cafetero.

En el caso de Colombia expresó el experto, el observatorio Nacional ubicado en la ciudad de Bogotá, tiene una serie de datos que indican que desde el año 1866 la región caldense pasó por una sequía severa, especialmente en los años de 1925 y 1926 donde aquí específicamente en la ciudad de Manizales se tuvo una humedad baja, que generó el incendio que consumió parte de la ciudad, recordó el profesor Baldiciero.