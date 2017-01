Plantón contra las FARC fue convocado para hoy en Granada, Meta

Sus convocantes, los congresistas Nora Tovar y Fernando Sierra dijeron que con este plantón que tendrá lugar en el municipio metense de Granada, hoy a las de la tarde, exigirán que ese grupo armado al margen de la ley entregue a todos los menores reclutados y que, por primera vez desde que se inició el proceso de paz, “aporten a este proceso”. Acusaron al Gobierno Nacional de ser “complaciente” con los guerrilleros.

Para hoy martes, a las 6 de la tarde, ha sido convocada una marcha/plantón en el parque principal del municipio metense de Granada para exigirle a las FARC que entregue de una vez por todas a todos los menores que tiene en sus filas y que fueron reclutados forzosamente.

Nora Tovar, senadora del Centro Democrático, dijo a RCN Radio que lo que motivó la convocatoria esta movilización fue el caso del menor Yúlmer Gómez quien lleva más de cuatro años en las filas de las FARC y que, si bien se pudo reencontrar con su progenitora, no pudo regresar a casa con ella.

La senadora aprovechó la ocasión para criticar tanto a las FARC como al Gobierno Santos: a las FARC por no haber “aportado nada” en el sentido de no haber entregado ni menores reclutados, ni secuestrados ni armas; y al Gobierno Santos por ser “complaciente” con la guerrilla y “no hacer respetar la ley”.

La movilización tendrá lugar en el parque principal de Granada, a las 6 de la tarde y quienes quieran participar deberán hacerlo usando camisetas blancas.