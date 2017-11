Plantón de muñecos infantiles contra el abuso sexual

Un plantón de muñecos infantiles se tomó este lunes la Plaza de Bolívar para despertar conciencia contra el abuso sexual.

La directora de Aldeas Infantiles SOS, Ángela Rosales, explicó que con esta actividad se espera llamar la atención de la ciudadanía ya que cada vez son más alarmantes las cifras por abuso sexual infantil, un delito que “se da inicialmente en las propias familias”.

“Somos una organización que defiende a los niños y niñas, sus derechos y que promueve que ellos deben crecer en una familia, en una familia protectora, respetuosa en donde tengan amor ,donde tengan respeto , donde tengan seguridad”, dijo Rosales.

La representante de los niños de las Aldeas Infantiles tambien dijo que de acuerdo a la cifras que se manejan en el país, este delito es creciente.

La directora Angela dijo, “nosotros gracias a cifras de Medicina Legal y al trabajo de aldeas infantiles hemos notado que el abuso sexual infantil tiende a crecer en nuestro país y hemos traído juguetes para hacer un plantón , un plantón simbólico que representa la voz de los niños y niñas que son abusados sexualmente en nuestro país, traen sus testimonios y algunos mensajes con formas de prevenir el abuso sexual.

Las cifras que manejan las autoridades nos señalan que día a día son mas los niños afectados por este delito del maltrato sexual.

“Estamos hablando que en Colombia hay 58 mil niños abusados anualmente, es decir, cada día son violentados 48, dos cada hora y nosotros consideramos que si no levantamos nuestra voz y no hacemos visible esta situación no va a disminuir el abuso sexual infantil y las familias no se van a hacer cargo y no van a tener conciencia que el abuso sexual infantil sucede principalmente en las familias y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijo e hijas”, dijo .