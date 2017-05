En playas de Cartagena a franceses les cobraron 850 mil pesos por bandeja de mariscos y luego los atracaron

Mientras disfrutaban de las playas de La Boquilla en Cartagena, los turistas franceses Dominique Torá y René Torá, consumieron una bandeja de mariscos que comerciantes le ofrecieron hasta la zona donde se encontraban.

Ellos estaban en una carpa a la orilla del mar cuando luego de consumir los mariscos les cobraron 850 mil pesos. La pareja se negó a pagar ese valor puesto que consideraron que se trataba una precio abusivo y solo entregaron 100 mil pesos.

Los supuestos vendedores de comida procedieron a arrancarles el bolso. A ambos les pusieron cuchillos en la garganta y a arrebatarles sus pertenencias. Luego los atracadores huyeron.

Los turistas afirmaron que estas personas intentaron hasta arrancarle con los dientes un anillo que llevaba puesto.

Mónica Fadul, directora de Fenalco, se refirió al caso, diciendo que esta situación revela dos problemas: “Primero el abuso de algunos comerciantes ubicados en áreas no urbanas que pretenden cobrar por servicios con unos precios que no están sujetos a la normativa que impone la ley al comerciante formal. Esto se convierte en un problema de competencia desleal y que logra ahuyentar el grueso del turismo. Esto tiene unos efectos nocivos. El otro tema es la seguridad personal, sabemos que no vamos a poder llegar a ese estado ideal de que hechos como estos no sucedan, pero debemos hacer esfuerzos superiores para que quienes nos visiten no tengan estas experiencias que generan circunstancias negativas en cadena”.

Días atrás la Asociación de Restaurantes de La Boquilla, firmaron un acuerdo donde ajustaban los productos ofrecidos a precios reales y sin abusos. Alejandro Valiente, líder de restauranteros, rechazó el hecho: “A nombre de la asociación de restauranteros de La Boquilla, encarecidamente le hacemos la invitación a los turistas que nos sigan visitando. Nosotros somos una comunidad de pescadores, trabajamos con el turismo, y por eso rechazamos el hecho”.

No es la primera vez que este tipo de hechos se presenta en la ciudad.